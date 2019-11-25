İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
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İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.

25.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:57
İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.


İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması sonucu kıyı kenti 'ya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki viyadüğün bir kısmı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


Ligurya bölgesel hükümetinin başkanı Giovanni Toti, viyadüğün çökmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldiğini ifade etti.


Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. - ROMA

Kaynak: İHA
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