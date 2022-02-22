İtalya'da salgının yıl dönümünde ilk vakanın çıktığı kasaba o günleri unutmuyor

Kovid-19 salgınının Avrupa'da ilk sarstığı ülke olan İtalya'da ilk vakaların görüldüğü Codogno (Kodonyo) kasabasındaki yetkililer, 2 yıl önce salgınla ilk karşılaştıkları günleri dün gibi hatırlıyor.

Ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya'da yer alan Codogno kasabası, 20-21 Şubat 2020'de İtalya ve Avrupa'daki ilk yerleşik Kovid-19 vakasının tespit edildiği yer olarak tarihe geçti. O tarihten sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Salgının ilk günlerinde Kovid-19'a yönelik herhangi bir aşının ya da belirli bir ilacın olmaması, maske yetersizliği, artan vakalar karşısında hastanelerin yetersiz kalması gibi nedenler, topyekun kapanmayı beraberinde getirdi.

İtalya'da önce Codogno kasabası ile çevre kasabalarda başlayan salgına yönelik kapanma tedbirleri sonra bölgelere, daha sonra da İtalya geneline yayıldı. Ardından da kısa süre içinde bütün dünyada benzer tedbirler bir bir yürürlüğe girmeye başladı.

Codogno'da ilk vakanın tespiti ve vakaların hızla arttığının görülmesi üzerine dönemin Başbakanı Giuseppe Conte, 21 Şubat 2020'de Codogno'nun dahil olduğu 10 yerleşim yerini "kırmızı bölge" ile yüksek riskli, giriş-çıkışların sınırlandığı bölge ilan etti. Bu önlemlerle vaka artışının engellenemediği kısa süre içinde ortaya çıktı.

Conte hükümeti, toplam ölü sayısının 463, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı 9 Mart gecesinde bütün ülkeyi "kırmızı bölge" ilan ederek İtalya'nın topyekun kapandığını açıkladı. Ülkede tam kapanma tedbirleri 4 Mayıs 2020'den itibaren kademeli olarak gevşetildi.

2020 yazını nispeten rahat geçiren İtalya, Kasım 2020'de salgının ikinci dalgasına teslim oldu. Salgının ikinci dalgasıyla mücadelede bölgesel düzeyde kapanma tedbirleriyle çare arayan İtalya'nın 3 Aralık 2020'de kaydettiği 993 ölü sayısı salgın boyunca kayıtlara geçen en yüksek vefat sayısı olmasıyla iz bıraktı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yaygın aşılama kampanyası başlamasına rağmen Kovid-19'un Alfa, Gama ve Delta varyantları sebebiyle Şubat-Mart 2021 döneminde vaka sayıları ikinci dalgadaki gibi olmasa da yine yükseldi. Aşılamanın yaygınlaşması ve yazın gelmesiyle vakalar düştü ve İtalya, kış dönemine kadar salgını kontrol altında tutabildi.

Dünya genelinde görülen Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türü Omicron varyantı, İtalya'da etkisini Aralık 2021 ve bu yılın ocak ayında gösterdi ve salgının 4. dalgası şeklinde anıldı. 11 Ocak'ta bir günde kaydedilen 220 bin 532 vaka, sadece 4. dalganın değil, ülkede salgın boyunca kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

"Salgının ilk 3 ayında Codogno'da 242 kişi hayatını kaybetti"

İtalya'da Kovid-19 salgınının başlamasının 2. yıl dönümünde, ilk vakanın kaydedildiği Codogno'nun Belediye Başkanı Francesco Passerini ve Codogno Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ve Acil Servis departmanının başındaki isim Dr. Enrico Storti, salgının ilk günlerini AA'ya anlattı.

Başkan Passerini, haberi ilk aldığında donup kaldığını belirterek "O gece çok sade ve direkt bir telefon aldım. Codogno Hastanesi'nde bir Kovid-19 vakası olduğunu bildiriyordu. O andan itibaren bütün gece Lombardiya bölgesinden ulusal üst düzey sağlık yetkililerine, parlamenterlere, doktorlara ve hemşirelere kadar pek çok kişiyle görüştüm." dedi.

Passerini, o dönem Kovid-19 takip prosedürlerinin de olmadığını, ellerindeki tüm testlerin hastaneye kaldırılanlara ayrıldığını ve pozitif çıkma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Vaka sayılarının artması dışında ölü sayılarının da hızla yükselmesi sebebiyle bazı kiliseleri morg gibi kullandıklarını ifade eden Passerini, "Salgının ilk 3 ayında Codogno'da 242 kişi hayatını kaybetti. Normalde bu sayı 120'ye ulaşmıyordu. Sadece Codogno'da en yüksek ölü sayısının kaydedildiği Mart 2020'de 156 kişi öldü ki normalde bu sayı 40-45 oluyordu. İkinci Dünya Savaşı dönemini de aşan bir sayı bu." diye konuştu.

Passerini, kasabalarında aşılaması tamamlananların yüzde 87 olduğu bilgisini de verirken "Bütün vatandaşlarımın maske takmadan birbirlerine sarılarak Kovid-19'dan kurtuluşu kutlayacakları bir şehir partisi vermek için sabırsızlanıyorum. Belediye meclisi buna ilişkin bir bütçe de ayırdı." ifadelerini kullandı.

-"Doktor sayısı ile hasta sayısı arasında uçurum vardı"

Dr. Enrico Storti de ilk vakayı tespit ettikleri o anı şöyle anlattı:

"Çok hassas, sık görülmeyen bir durumla karşı karşıya olduğumuzu hemen anladık. O sırada Codogno'da hastanede sahip olduğumuz doktor sayısı ile durumu ciddi bakıma muhtaç hasta sayısında büyük bir uçurum vardı. O gün 18 saat içinde 5'ten fazla hasta pnömoniye bağlı geniş akciğer tutulumu şikayetiyle başvurdu. Bölgedeki Lodi, Codogno ve Cremona hastanelerine de benzer şekilde büyük talep vardı. Hastalar dalgalar halinde geliyordu ki bunların büyük kısmının durumu ciddiydi ve yoğun bakıma yatırıyorduk."

Storti, aşıların devreye girmesi ve yaygınlaşmasının ardından bugünkü durumu değerlendirirken "Yoğun bakım ünitemizdeki hastaların yüzde 80'i aşısız, sadece yüzde 20'si aşılı. Ülkemizde virüsün dolaşımı hakkında tahmin yapmak kolay değil. Yakın zamanda yeni dalgalar yaşayacağımıza eminim ama nüfusun çok önemli bölümünün aşılanmış olması yakın gelecekte virüsün etkilerini kontrol altına almada önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Codogno kasabasında arka arkaya tespit edilen ilk vakaların şok etkisi yarattığı İtalya'da bugün itibarıyla virüsün bulaştığı kişi sayısı 12 milyon 494 bin 459'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 190 oldu ve bu, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok can kaybı yaşadığı hadise oldu.

Günlük vakaların 20 bin ile 70 bin arasında değiştiği İtalya'da aşılaması tamamlananların oranı yüzde 90'ı bulduğu için salgın tedbirleri de kademeli şekilde gevşetilmeye devam ediyor.