İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.

09.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:41
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.

İNGİLTERE'DE DE ÖLÜ SAYISI ARTTI

Öte yandan, İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.

İngiltere'de can kayıpları, son 7 günde 563, 569, 684, 708, 621, 439 ve 786 olarak gerçekleşmişti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

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