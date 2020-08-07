İtalya'da Ferzan Özpetek'e ödül İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE), Venedik Film Festivali özel bölümü olan "Yazarlar Günü Ödülü"ne bu yıl Ferzan Özpetek'i layık gördü.

Ferzan Özpetek'i& ; 'İtalyan sinemasının yeni klasiği' olarak tanımlayan dernek;& ; "Ödül& ; bu yıl, ülkesinin ihtişamlı görüntüleriyle, sıcak ve içten hikayeleriyle, 20 yıldır günlük hayatımızın adeta fotoğrafını çeken, farklı anlatım dillerini ustaca kullanan, ünlü lirik eserleri yorumlayan, besteciler ve yorumcularla yaptığı iş birliğiyle filmlerine ayrı bir tat katan bir sanatçıya, bir ustaya verdiklerini belirtti.

Kaynak: Snob Magazin