İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke İtalya oldu. 3 bin 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede hastaların bulunduğu hastanelerden birine giren muhabir, içerideki içler acısı durumu görüntüledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke İtalya oldu. 3 bin 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede sağlık sistemi de çöktü. Ülkede hastanelerdeki durumu görüntülemek için hastaların tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşuna giren İtalyan muhabir, içerideki içler acısı durumu gözler önüne serdi.