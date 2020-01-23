: İtalya'da bir mahkeme, iç çamaşırıyla işe gelen polis memurunu haklı buldu

23.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:29

İtalya'da iç çamaşırıyla işe gelip kart bastıktan sonra giyindiği ortaya çıkan bir polis memuru hakkında açılan "sahtekârlık" davasında mahkeme, sabahları giyinmek için harcanan zamanın mesainin bir parçası' olduğuna hükmetti ve adamı suçsuz buldu.

İtalya'nın Fransa sınırına yakın Sanremo kentinde yaşayan polis memuru Alberto Muraglia, 2014 yılında üzerinde bir tişört ve iç çamaşırı varken mesai kartını makineye okuturken güvenlik kameralarına yakalandı. Kartını okutan 58 yaşındaki Muraglia, daha sonra süt kattaki evine çıkarak üniformasını giyiyor ve işe gidiyordu. Muraglia, bazen kartı okutması için kızını da gönderiyordu.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Muraglia 'sahtekârlık ve devleti dolandırmakla' suçlandı, işten uzaklaştırıldı ve hakkında dava açıldı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞIMI BİLİYORDUM"

Yerel basının aktardığına göre mahkeme, bir memurun mesaisinin başında kartını okutmasını ve daha sonra eve gidip giyinmesini meşru buldu. Yargıç Paolo Luppi, 'sabahları giyinmenin bir devlet memurunun görevlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu' dolayısıyla mesaiden sayıldığını savundu.

Kararın ardından Il Messaggero gazetesine açıklama yapan Alberto Muraglia, "Bu bir kabusun sonuydu ama beni beraat ettireceklerinden emindim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum ama masum olduğumu yargıçtan duymak iyiydi" dedi. Muraglia, işe iade edilmeyi beklediğini de ekledi.

30'DAN FAZLA DAVA VAR

Corriere della Sera gazetesi kararı 'sürpriz' diye nitelerken Muraglia'nın 'kamuda çalışan tembel ve miskin memurların bir sembolü olduğunu' belirtti.

Sanremo'da Muraglia'nınkine benzer gerekçeyle 30'dan fazla kamu görevlisi hakkında dava açıldığı aktarıldı. Bunlardan birinde, bir memur kartını okuttuktan sonra plaja gitmekle suçlanıyor. Davalardan 16'sında 10 ile 19 ay arasında değişen hapis cezası kararı verildi ve ceza indirimi pazarlığı sürüyor.

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