İtalya'da "Beyaz Önlüklüler Günü"nde salgında ölen sağlık çalışanları anıldı

İtalya'da Kovid-19'la mücadelede en ön safta yer alan doktorlar, hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının onurlandırıldığı "20 Şubat Beyaz Önlüklüler Günü"nde hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı.

Ülkede ilk olarak Roma'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in salgının başladığı tarih için gündeme getirdiği ve ilki geçen yıl yapılan "20 Şubat Beyaz Önlükler Günü"nün ikincisine, geçen sene olduğu gibi bu yıl da İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Roma'daki genel merkezinde ev sahipliği yaptı.

FNOMCEO Başkanı Filippo Anelli'nin ev sahipliğindeki törene, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yönetmen Özpetek ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yanı sıra kurduğu "Emergency" sivil toplum kuruluşuyla savaş bölgelerine tıbbi yardım götüren ve geçen yıl yaşamını yitiren İtalyan cerrah Gino Strada anıldı.

Törende, bugünün Avrupa genelinde "sağlık çalışanlarının onurlandırıldığı gün" olarak kabul edilmesi önerisi de dile getirildi.

Bakan Speranza, törende yaptığı konuşmada, salgının 2 sene önce başladığı dönemde zor tercihler yapmak durumunda kaldıklarını, sağlık çalışanlarının, ulusal sağlık sistemi ve aşı sayesinde salgınla mücadelede ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade eden Speranza, "Salgının başladığı 2 yıl öncesine göre bugün çok farklı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu, özellikle 12 yaş üstü nüfusun yüzde 91'inin aşılanmış olması dolayısıyla böyle. Bu her şeyi daha farklı idare etmemizi sağlıyor. Salgın eğrisini kapanma olmadan düşürüyoruz." diye konuştu.

Anelli, bu özel günü düşünen ve yasalaşmasını sağlayan başta yönetmen Özpetek, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) Başkanı Giulio Rapetti Mogol'a ve Senatoya teşekkür etti.

"Bunun için 1000'den fazla imza topladım"

Yönetmen Özpetek, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir öneriyi gündeme getirmiş olmaktan ve bunun herkes tarafından kabul edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Senato Başkanı'nın, diğer politikacıların "çok iyi fikir, bunu kanun yapalım" demelerinin çok hoşuna gittiğini anlatan Özpetek, şunları söyledi:

"Bir televizyon programında bunu söyledim, hemen beni aradılar ve 'ne kadar güzel bir fikriniz var' dediler. Çok güzel, çok hoş oldu. Tabii ben bunun için Giorgio Armani de dahil olmak üzere bütün oyunculardan, meşhur kişilerden 1000'den fazla imza topladım."

Özpetek, salgının gidişatıyla ilgili "Birazcık daha tünelin sonuna gidiyormuşuz gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. Biraz daha kurtulma yönündeyiz. Daha iyimser bakıyoruz ama aslında hepimizin psikolojisi bozuk tabii. Bütün dünyanın psikolojisi bozuldu. Hatta burada psikolog yardımı sunuyorlar. Devlet, insanlar psikoloğa gidebilsin diye para veriyor. Hepimiz ölümle karşı karşıya geldik." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Özpetek'in İtalya'da sağlık çalışanları için 2020'de gündeme getirdiği, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) Başkanı Giulio Rapetti Mogol'un destek verdiği 20 Şubat'ın "Beyaz Önlükler Günü" olması önerisi, 4 Kasım 2020'de Senatoda oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşmıştı.