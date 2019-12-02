İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.
Savona kentine bir buçuk kilometre uzaklıktaki viyadükte pazar günü meydana gelen çöküntü Torino-Savona yolu boyunca yaklaşık 30 metrelik karayolunu etkiledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com