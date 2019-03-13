Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında
Son dakika! İzmir'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 bekçi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İzmir'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı belirtilirken arama- kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.
2 BEKÇİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıkları belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.
GÖÇÜĞÜN YAYILMA RİSKİNE KARŞI HAFRİYAT DOLGUSU BAŞLATILDI
Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.
Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.
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Cengiz inşaatmı yapıyordu bunuda?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu şey değil mi ya? yeni Türkiye?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son zamanlarda cok iyi anliyorum avrupada neden hükümet aylarca, yillarca arastirma yaptigini birseyin temelini atmadan. Sonradan yapip 1 iscinin bile teline zarar gelmeden. Bizimkiler kafasina göre is yapiyor herhalde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dünyada böyle eşeklik yok. istinat duvarı çökmesinde dünya birincisiziy. tedbir almayız ağıt yakmayı çok severizCevap Yaz Yayından Kaldır
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İzmir Belediyesi kırk yılın başı bir şey yapmaya çalıştı. . Onda da sonuç. . Kendileri gibi yamuk ve çürük iş. . İşçilerimize, emekçilerimize acil şifalar diliyorum. .Cevap Yaz Yayından Kaldır