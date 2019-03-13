Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında

İzmir'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı belirtilirken arama- kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

2 BEKÇİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıkları belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

GÖÇÜĞÜN YAYILMA RİSKİNE KARŞI HAFRİYAT DOLGUSU BAŞLATILDI

Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.





Kaynak: AA