Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
Son dakika: İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta vatandaşlarda paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, çantanın olduğu bölgeye şeritler çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı.
ÇANTADA ELBİSE OLDUĞU ANLAŞILDI
İstiklal Caddesinde bulunan turistler ise alternatif sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çantada elbise olduğu anlaşılınca, ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.
VİDEO: Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı