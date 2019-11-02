İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da kentin en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, 6'ncı kattan düşen bir işçinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen ekipler işçinin düşme anında hayatını kaybettiğini tespit etti.
İstanbul Beyoğlu'nda kentin en işlek caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6'ncı kattan betona çakılarak, hayatını kaybetti.
Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cihan Boz (35) isimli bir işçi 6'ncı katta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.