İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti

02.11.2019 08:44

İstanbul Beyoğlu'nda kentin en işlek caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6'ncı kattan betona çakılarak, hayatını kaybetti.

Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cihan Boz (35) isimli bir işçi 6'ncı katta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA