İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti

İstifa kararından vazgeçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu süreçte kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak özel olarak teşekkür etti.

13.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:31
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti

Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş,bunun üzerine MHP Lideri attığı tweette "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU'DAN BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bugün MHP Lideri'ni arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli'ye, hem nezaketi hem de ülkemizin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği; MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de cevaben, devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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