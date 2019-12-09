: Anketlere göre kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek

09.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:02

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir KONDA ve GENAR'ın yaptırdığı son anketlerin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı. Selvi'ye göre ankette en dikkat çeken sonuç kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranının yüzde 33'e ulaşması.

İşte Selvi'nin yazısındaki o kısım:

KONDA'NIN ANKETİ

Anketler ne diyor, kararsızlar partisi kaçıncı sıraya yükseldi?

AK Parti MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konda'nın kasım ayı anketi hakkında bilgi veriyor. Konda'nın anket değerlendirmesinde iki tespiti yer alıyor.

1- AK Parti iktidar çoğunluğuna ancak MHP ile oluşturduğu ittifakla ulaşabiliyor.

2- CHP bir türlü iktidar değişimini sağlayacak oy artışı ivmesini yakalayamıyor.

Ankette bir de alarm işareti veren bir nokta var. Kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranı yüzde 33'e ulaşıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP 13.6, MHP 12.9, İYİ Parti 9.0, diğer 1.4 çıkıyor. Bu durumda cumhur ittifakı yüzde 52.9'a ulaşırken, millet ittifakı diğer partilerle birlikte 47.1 oluyor.

GENAR'IN SON ANKETİ

GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'la da konuştum. "24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine benzer bir tablo oluştu" dedi. En son ekim ayında bir anket yapmışlar. Buna göre AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 26, MHP yüzde 11.5, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 7.5 çıkıyor. Saadet Partisi'ni de içine aldığınızda 'diğer' yüzde 4 çıkıyor. GENAR anketinde de iktidar bloku yüzde 51.5 çıkıyor.

Bu sonuçlar iyi ama yanıltıcı olmasın. Çünkü kararsızlar partisi yüzde 33'le ikinci çıkıyor. Yeni partilerin kuruluş sürecinde kararsızların oranının bu denli yükselmesi neye işaret ediyor? Kararsızların kararı, seçimlerin kaderini de belirleyecek gibi gözüküyor.

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