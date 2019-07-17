İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan "Dom Pérignon" şarkısına çektiği kliple izleyenleri adeta hayattan soğuttu.
Moda yarışmasıyla hayatımıza giren, ve yaptığı hareketlerle izleyenleri çileden çıkaran Bahar Candan, yine yaptı yapacağını.
GÜNDEM OLMAK İÇİN GERÇEK KÜRKLE DOLAŞIYOR
Gündem olmak için kürkle dolaşan ve hayvan severlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.
YENİ ŞARKISINA TUHAF KLİP
Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.
HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GİBİ
Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi.
YORUMLAR (31)
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şimdi burda yazılacak şey çok ama ooo olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HER ZAMAN Kİ GİBİ BAHAR CANDAN GÜNDEMDE KALABİLMEK İÇİN SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Anca salçalı makarna alabilmişler, sebze meyve bile yokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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buda kim ünlümüydü sordum tanıyan çıkmadıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BUNLARIN ANNALARI BABALARI ACABA `BIZ NE YAPTIK?`DIYORLARMI ACABA? UCUZLUKTAN BASKA BIRSEY DEGIL AKIL FIKIR DILIYORUM - YANLIS ÖRNEK BUNLARCevap Yaz 36 Yayından Kaldır
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ya yüzlerine vurmayın yapmışlar bi hata tahminim bunun farkındadırlar ama yüzlerine vurmamak lazım2 1 Yayından Kaldır
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ALKOLE YİNE ZAM GELMİŞ YA DERDİNİZ NE SİZİN NE VAR YANİ İKİ TEK ATSAK EFKAR DAĞITSAK BİRAZ ÇAKIR KEYİF OLSAK NE VAR BUNLARDA ÇEYREK BARDAK ŞARAP ZOR ALIR OLDUK DÜNYANIN EN PAHALI ALKOLÜNÜ İÇİYORUZ AMA EN ZENGİN ĞLKESİ DEĞİLİZ VERGİLERDE BİRAZ İNDİRİM LÜTFEN.Cevap Yaz 6 19 Yayından Kaldır
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kızın ne suçu var bizim milletimiz bunu istiyor oda yapıyor. Sanki diğerleri çok mu iyiCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Kınayarak ve küfrederek kendinze en büyük bed dua çakmış olursunuz kimsenin başına gelmemesi dileğiyle Rabbim bizleri muhafaza eylesin.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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