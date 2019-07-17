İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan "Dom Pérignon" şarkısına çektiği kliple izleyenleri adeta hayattan soğuttu.

Moda yarışmasıyla hayatımıza giren, ve yaptığı hareketlerle izleyenleri çileden çıkaran Bahar Candan, yine yaptı yapacağını.

GÜNDEM OLMAK İÇİN GERÇEK KÜRKLE DOLAŞIYOR

Gündem olmak için kürkle dolaşan ve hayvan severlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.

YENİ ŞARKISINA TUHAF KLİP

Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GİBİ

Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi.

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YORUMLAR (31)

  • BİR DOST:
    HER ZAMAN Kİ GİBİ BAHAR CANDAN GÜNDEMDE KALABİLMEK İÇİN SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR. .
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  • SEVILAY:
    BUNLARIN ANNALARI BABALARI ACABA `BIZ NE YAPTIK?`DIYORLARMI ACABA? UCUZLUKTAN BASKA BIRSEY DEGIL AKIL FIKIR DILIYORUM - YANLIS ÖRNEK BUNLAR
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  • DUR ŞİMDİ:
    ya yüzlerine vurmayın yapmışlar bi hata tahminim bunun farkındadırlar ama yüzlerine vurmamak lazım
    2 1 Yayından Kaldır
  • ASLI:
    ALKOLE YİNE ZAM GELMİŞ YA DERDİNİZ NE SİZİN NE VAR YANİ İKİ TEK ATSAK EFKAR DAĞITSAK BİRAZ ÇAKIR KEYİF OLSAK NE VAR BUNLARDA ÇEYREK BARDAK ŞARAP ZOR ALIR OLDUK DÜNYANIN EN PAHALI ALKOLÜNÜ İÇİYORUZ AMA EN ZENGİN ĞLKESİ DEĞİLİZ VERGİLERDE BİRAZ İNDİRİM LÜTFEN.
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  • FİKRİ HÜR:
    Kınayarak ve küfrederek kendinze en büyük bed dua çakmış olursunuz kimsenin başına gelmemesi dileğiyle Rabbim bizleri muhafaza eylesin.
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