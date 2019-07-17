İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip

Moda yarışmasıyla hayatımıza giren, ve yaptığı hareketlerle izleyenleri çileden çıkaran Bahar Candan, yine yaptı yapacağını.

GÜNDEM OLMAK İÇİN GERÇEK KÜRKLE DOLAŞIYOR

Gündem olmak için kürkle dolaşan ve hayvan severlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.

YENİ ŞARKISINA TUHAF KLİP

Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GİBİ

Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi.