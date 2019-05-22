İşte Benim Stilim'in Olaylı Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Değişimi Hayrete Düşürdü

TV8'in bir dönem sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve yarışmaya kavgalarıyla damga vuran Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

"YÜZ NAKLİ Mİ OLDUN?"

Bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi.

TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 266 bin takipçisi bulunuyor.