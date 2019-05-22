İşte Benim Stilim'in Olaylı Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Değişimi Hayrete Düşürdü
İşte Benim Stilim'de yer alan Ayşegül Doğan, değişimiyle şaşırttı. Yarışmacının yeni halini gören takipçileri ise hayretlerini gizleyemedi.
TV8'in bir dönem sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve yarışmaya kavgalarıyla damga vuran Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.
"YÜZ NAKLİ Mİ OLDUN?"
Bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi.
TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNİ TOPLADI
Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 266 bin takipçisi bulunuyor.
YORUMLAR (44)
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eski hali daha güzel bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Keşke birde karakter, kişilik nakli yapabilseler. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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iki hali de kötüCevap Yaz Yayından Kaldır
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al sana bir helin avşar daha hepsi birbirine benziyor komiksiniz yaaa. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sabah sabah güldürdünüz. şimdi estetik yaptırıp güzelleştiğini ve diğer kadınlardan farklı göründüğünü düşünen varsa lütfen burayı terk etsin. abi zaten akıl fikir olarak aynısınız bari tip olarak farklı olun. aynı üretim hattından çıkmış dudağı büzük yüzü gerik acaip, mimiksiz bi şeye dönüşüyorsunuz. öğkCevap Yaz 6 Yayından Kaldır