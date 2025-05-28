İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran neden yok sorusu programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? Güzide Duran nerede?

İŞTE BENİM STİLİM GÜZİDE DURAN NEDEN YOK?

İşte Benim Stilim yeni sezon jüri üyesi Güzide Duran, yarışmanın bugünkü bölümünde yer almadı.

Konuyla ilgili konuşan Öykü Serter, Duran'ın sağlık sorunları yaşaması sebebiyle bugünkü bölümde yer almadığını söyledi. Ancakyeni bölümde programda olacağını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Öykü Serter, Duran'ın sağlık sorunları nedeniyle bugünkü bölümde yer almadığını ancak, yeni bölümde programda olacağını ifade etti.