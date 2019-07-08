İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

Eski Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurucularından Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini anmadan kendilerine gönderme yaparak "Tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile" demesinden 3 gün sonra Ali Babacan ile birlikte, Babacan'ın AK Parti'den istifasını ve yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yapmasını kararlaştırdı.

İŞTE BABACAN'IN KURACAĞI PARTİYE KATILMASI BEKLENEN İSİMLER

Babacan'ın ardından AK Parti'den başka istifaların da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edecekleri, ve eski AK Parti MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı konuşuluyor.