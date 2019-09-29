İstanbullular uyurken Marmara Denizi'nde gece boyunca 16 artçı deprem meydana geldi

29.09.2019 08:38

Salı günü yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Perşembe günü meydana gelen 5,8'lik deprem, İstanbul halkını ve çevre illerdeki vatandaşları tedirgin ediyor. Dün gece saat 00.00'dan bu sabah 8.30'a kadar en büyüğü 2,6 şiddetinde olan tam 16 artçı deprem meydana geldi. İstanbul'da önceki gece de en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan artçıların en büyüğü 2,6 şiddetinde olurken bu sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, evlerinde çatlak oluşanların evlerine girmemesi uyarısında bulunurken, artçıların bir müddet daha devam edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, belirli bir bölgede meydana gelen şiddetli depremin ardından aynı bölgede meydana gelen daha ufak şiddetli deprem ya da depremlerdir.