İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı
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Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

13.04.2020 00:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkonlara ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların dışarıya çıkmasıyla yaşananlar nedeniyle bu akşam istifa ettiğini duyurmuştu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayla, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Bakan Soylu'nun istifası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA KARŞI ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı

Kaynak: İHA

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