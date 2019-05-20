İstanbullu Gelin'de Final Öncesi Tepki Çeken Evlilik Sahnesi!
Sevilen dizi İstanbullu Gelin, finale iki bölüm kala izleyiciyi kızdırdı. Dizide, evliliği önemsenmeyen bir kurum gibi gösterilmesi izleyicinin tepkisini çekti.
Star TV'nin üç sezondur ekranlara gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin son 85'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sadece 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak olan dizinin bir sahnesi ise izleyiciyi kızdırdı, sosyal medyanın diline düştü. Adem ile Güneş'in arasında geçen evlilik diyaloğu izleyicinin tepkisini çekti.
HATALAR İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR
Reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan dizide hatalar izleyicinin gözünden kaçmıyor. Son bölümde Adem ile Güneş'in arasında geçen bir diyalog ise sosyal medyaya taşındı. İzleyiciler ikili arasında geçen konuşmaya tepki gösterdi.
Fevzi Boran'ın oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan dizinin asi çocuğu Adem ile asi kızı Güneş'in bir dargın bir barışık aşkları seyirci tarafından ilgiyle izleniyor.
ADEM'DEN AYRILMAK İSTEDİ
Hiçbir zaman anne olamayacağını Adem'e söyleyen Güneş, bu yüzden ayrılmak ister. Fakat Adem bunu kabul etmez ve koruyucu anne-babalık teklif eder. Bu teklif karşısında çok etkilenen Güneş, yetiştirme yurdundan Buse adında dünya tatlısı bir kız çocuğuna ısınır.
EVLİLİK ŞARTI KOŞULUR
Buse'yi evlatlık edinmek için hemen yetkililer ile görüşen Adem ve Güneş aldıkları cevap karşısında çok üzülürler. Kurum yetkilileri, çocukların sadece evli çiftlere verildiğini söylemesi üzerine Adem'den seyircinin tepkisi çeken o sözler ard arda gelir.
FORMALİTE İCABI BİR EVLİLİK İŞTE
Güneş ile aynı evde yaşayan fakat ikinci kez evliliğe pek sıcak bakmayan Adem Buse'yi almak için evliliğin şart olduğunu öğrenince Güneş'e ;"Evleniriz nedir ki evlilik, formalite icabı bir evlilik bir imza işte" der. Dizinin bu sahnesi ise izleyicinin isyan bayrağını çekmesine sebep olur.
KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR
Birçok genç tarafından ilgiyle izlenen başarılı dizinin kötü örnek olduğunu söyleyenlerin sayısı da dikkat çekti.
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Aile kavramını en iyi yansıtan dizi bence kılı kırk yarıyorlar bu diziyi karalamak için kim nederse desin cılkı çıkmadan zirvede biten bir dizi olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her bölünmünde severek yaşayarak seyrettim onlarla ağladım onlarla güldüm..aile kavramının ne kadar önemli olduğunu..özlemlerimi hep bu dizide gördüm o kadar içten ve doğallarkı aile diye ziyaretlerine gidesim geldi...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Nasil bir kafa dusuncedi hangi cagda yasaniyor acaba evlat edinmek kadar kutsal birseymi var keske herkes yapa bilse bir insan isterse nekadar degise biliyormus yeterki mutlu olmak icin cabalansa yetermis fjlim gercektdn harjka almak isteyene cok sey var tsk yapimaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Sadece bir dizi. Senaryo-oyun vs. Ne kadar konu edildi sanki gerçek hayatta olmayan birşey bu. Hiç duyulmamış söylenmemiş bir cümle de değil yani. Sıktı artık bu muhabbet. Yeter. Başka bir konu bulun onu haber olarak yayınlayın....Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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final yaparken Garip beyi öldürmek nerden aklınıza geldi..çok için acıdı özellikle birbirlerine böyle geç kavuşan bir çifte bu yapilmamaliydi..çok üzüldüm keşke başka bir son bulsaydınızCevap Yaz 6 Yayından Kaldır