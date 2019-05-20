İstanbullu Gelin'de Final Öncesi Tepki Çeken Evlilik Sahnesi!

Star TV'nin üç sezondur ekranlara gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin son 85'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sadece 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak olan dizinin bir sahnesi ise izleyiciyi kızdırdı, sosyal medyanın diline düştü. Adem ile Güneş'in arasında geçen evlilik diyaloğu izleyicinin tepkisini çekti.

HATALAR İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR

Reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan dizide hatalar izleyicinin gözünden kaçmıyor. Son bölümde Adem ile Güneş'in arasında geçen bir diyalog ise sosyal medyaya taşındı. İzleyiciler ikili arasında geçen konuşmaya tepki gösterdi.

Fevzi Boran'ın oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan dizinin asi çocuğu Adem ile asi kızı Güneş'in bir dargın bir barışık aşkları seyirci tarafından ilgiyle izleniyor.

ADEM'DEN AYRILMAK İSTEDİ

Hiçbir zaman anne olamayacağını Adem'e söyleyen Güneş, bu yüzden ayrılmak ister. Fakat Adem bunu kabul etmez ve koruyucu anne-babalık teklif eder. Bu teklif karşısında çok etkilenen Güneş, yetiştirme yurdundan Buse adında dünya tatlısı bir kız çocuğuna ısınır.

EVLİLİK ŞARTI KOŞULUR

Buse'yi evlatlık edinmek için hemen yetkililer ile görüşen Adem ve Güneş aldıkları cevap karşısında çok üzülürler. Kurum yetkilileri, çocukların sadece evli çiftlere verildiğini söylemesi üzerine Adem'den seyircinin tepkisi çeken o sözler ard arda gelir.

FORMALİTE İCABI BİR EVLİLİK İŞTE

Güneş ile aynı evde yaşayan fakat ikinci kez evliliğe pek sıcak bakmayan Adem Buse'yi almak için evliliğin şart olduğunu öğrenince Güneş'e ;"Evleniriz nedir ki evlilik, formalite icabı bir evlilik bir imza işte" der. Dizinin bu sahnesi ise izleyicinin isyan bayrağını çekmesine sebep olur.

KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Birçok genç tarafından ilgiyle izlenen başarılı dizinin kötü örnek olduğunu söyleyenlerin sayısı da dikkat çekti.