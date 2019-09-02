İstanbul'da kaza yapan araçtaki kurşun izleri polisi harekete geçirdi

02.09.2019 08:37

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kazlıçeşme Marmaray Durağı yakınında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Yaralıların havaya ateş açtığı belirlenirken otomobilde de kurşun izlerine rastlandı. Polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğini bulabilmek için inceleme başlattı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİLER

İddiaya göre, 34 LR 5600 plakalı otomobildeki iki kişi havaya ateş açarak cadde boyunca ilerledi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak refüje çıktı. Araç elektrik direğine çarparak durabildi.

ARAÇTA KURŞUN İZLERİ

Araçtaki 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil üzerinde inceleme yapan olay yeri ekipleri araçta kurşun izlerine rastladı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişinin, silahla mı yoksa kaza sonucu mu yaralandıklarını belirlemek için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı ise şunları anlattı:

"Sesler geliyordu. Sonra bu araba önümden hızla geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum. Araçta kaç kişi vardı görmedim"

Kaynak: DHA