İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
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İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı

Diyanet'in koronavirüse karşı aldığı cemaatle namaz kılmaya ara verme kararına uyanlarla uymayanlar arasında tartışmalar yaşanırken son örneği İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde görüldü.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:07
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı

İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde Diyanet'in cemaatle namaz kılmaya ara verme kararına uymayan bir grup huzursuzluk çıkardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı cuma namazında ve vakit namazlarda cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıkladı. Ancak bu karara uymayanlar da yok değil.

"CAMİMİZİ BU HALE GETİRME HAKKIMIZ YOK"

İstanbul Fatih'te bulunan Yavuz Selim Camii'ne gidenler cemaatle namaz kılmak istedi. Bu duruma izin vermeyen cami imamı ise uyarı yaptı. İmam, cemaate şunları söyledi: "Değerli cemaat, camimizi bu hala getirme hakkımız yok. Kardeşim bir dinler misin lütfen. Yavuz Sultan Selim Camii imamıyım ben. Durup dururken konuşmuyoruz. Bu karar Diyanet'in kendi kararı değil bunu bilin."

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NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, pazartesi günü canlı yayında kameralar karşısına geçerek koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Erbaş, cemaatle namaz kılmak isteyenlere ise cami görevlilerinin izin vermeyeceğini söylemişti.

İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı

Haberin Videosu:

Diyanet İşleri İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı

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