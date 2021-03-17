Vali Yelikaya, "Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" açılışına katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Proje Koordinasyon Birimince 1999 depremi ve öncesindeki 1322 okulun zeminine ve binaların dayanıklılığına bakıldığını belirterek, "722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Proje Koordinasyon Birimince 1999 depremi ve öncesindeki 1322 okulun zeminine ve binaların dayanıklılığına bakıldığını belirterek, "722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden yapıldı. 86 okulumuzu da inşallah 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız." dedi.

Vali Yerlikaya, Çanakkale kahramanı şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın isminin yaşatılacağı Sancaktepe'de yapılan "Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılış törenine katıldı.

Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın hayatını anlatan Yerlikaya, şehidin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le de dönem arkadaşı olduğunu, her ikisinin de 1902'de Harbiye'yi bitirdiğini söyledi.

Yerlikaya, hayatını cepheden cepheye koşarak geçiren şehidin, Trablus'un kızgın çöllerinde savaştığını, Balkan harbinin büyük acılarına şahit olduğunu, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar arasında yer aldığını dile getirerek, şehidin ateş emrini vererek Çanakkale savaşının seyrini değiştirdiğini, düşman birliğinin ilerlemesine engel olduğunu vurguladı.

Şehidin adının bu okulda yaşatılacağını belirten Yerlikaya, 1999 depreminden sonra okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaları anlattı.

Vali Yerlikaya, 2006'da kurulan İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin okulların güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "1999 depremi ve öncesinde 1322 okulumuz vardı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimince bu okulların her birine tek tek gidildi. Zeminlerine, binaların dayanıklılığına bakıldı. 722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. 86 okulumuzu da inşallah 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

Yerlikaya, yıkılıp yeniden yapılarak şehidin adının verildiği bu okulda 1500 öğrencinin eğitim göreceğini, 44 derslik ve 26 atölye bulunduğunu dile getirerek, balmumu heykeller, şehit Yüzbaşının cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği mektuplar, siyah beyaz fotoğraflarla okulun adeta bir müze hissini verdiğini söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, Çanakkale şehitlerinin tarihe kattığı değeri ve anlamı okullarda çok yönlü olarak yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, ders programlarıyla öğrencilere, şehitlik temasını ve vatan sevgisini kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit yüzbaşının eşyalarının yer aldığı sergi açıldı

Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın belgeselinin gösterildiği törende, yüzbaşının balmumu heykeli, çeşitli eşyaları ve cepheden eşine gönderdiği mektuplardan oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu Hüsnü Uras da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu