İstanbul Valisi Yerlikaya Kağıthane'de Çöken Bina Hakkında Açıklama Yaptı!

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir bina, canlı yayında çöktü. Bina önceden boşaltıldığı için herhangi can kaybı yaşanmadı. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"5 BİN TL YARDIM YAPILACAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken 4 katlı bina hakkında konuşarak, "Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak. Çıkan sonuçlara göre kentsel dönüşüm hız kazanacak. 98 haneye 5 bin TL maddi yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

2 BİNANIN ALTINDA TOPRAK KAYMASI

Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti.

2 BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.