İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir

21.08.2019 07:15

İstanbul Valiliği, ikameti İstanbul dışında olan Suriyelilere şehri terk etmesi için 20 Ağustos'a kadar süre vermişti. On binlerce Suriyeli kenti terk etmezken, Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davud verilen sürenin uzatılabileceğini ifade etti.

İstanbul Valiliğinin kayıtsız Suriyelilere İstanbul'u terk etmeleri için 20 Ağustos'a kadar tanıdığı süre dolarken on binlerce Suriyeli mültecinin akıbeti hâlâ belirsiz. Tanınan sürenin dolmasına rağmen İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

BUGÜN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davud ise Suriyelilere tanınan sürenin uzatılabileceğini söyledi. En geç Çarşamba akşamına dek bir açıklama beklediklerini ifade eden Davud, elindeki bilgilere göre Cumartesi gününden itibaren otobüslerin Suriyelilerin kayıtlı olduğu il ve ilçelere doğru yola çıkabileceğini dile getirdi.

3 AY UZATILABİLİR

Nihaî sürenin üç aya kadar uzayabileceğini vurgulayan Davud, ancak göç makamlarının İstanbul'dan gönderilecek Suriyelilerin işlemlerine yakında başlayacağını söyledi. Davud, hiçbir yerde kaydı olmayan Suriyelilerin ise farklı kentlere gönderileceği bilgisini verdi.

Başka il ve ilçelerde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları bölgelere gitmesinin şart olduğunu ifade eden Davud, İstanbul'u terk etmek istemeyen Suriyelilerin sorunlarla karşılaşacağını söyledi. Davud ancak çocukları devlet okullarında kayıtlı olanların, iş insanlarının ve yetimlerin İstanbul'dan ayrılması gerekmediğini de sözlerine ekledi.

VALİLİK NE DEMİŞTİ?

İstanbul Valiliğinin 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin "kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği" belirtilmişti. Açıklamada "Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" denilmişti.

Resmi rakamlara göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı.