: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi

06.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:48

İstanbul'da ıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15.45 sıralarında Büyükçekmece'de de etkili oldu.

ARAÇLAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu.

VALİLİK'TEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere göre; Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın, İstanbul'da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgarlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ile 3 santimetre, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ile 5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir. Uyarı Kodu: yeşil. Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir."

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İ GEÇTİ

Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağış İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 17.41 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

Kaynak: İHA

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