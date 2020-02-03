Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı
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Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmininin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışının etkili olacağını belirterek uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıkları perşembe günü 10 derece düşecek.

03.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:25
Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı

Valiliği, İstanbul'da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.

PERŞEMBE VE CUMA KAR BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; Cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı
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