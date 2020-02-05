: İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak

05.02.2020 00:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:39

İstanbul Valiliği, Çarşamba günü kent genelinde fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın (5 Şubat Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) (50-70 km/sa) rüzgâra bırakacağı; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ'DE 2 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın (5 Şubat Çarşamba) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü (7 Şubat) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: İHA

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