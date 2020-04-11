İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı.

İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince; İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. Dâhil) olmak üzere alınan kararlar:

BÜTÜN SÜRÜCÜ VE YOLCULAR MASKE TAKACAK

Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur.

Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

YOLCU KAPASİTESİNİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLA YOLCU ALINMAYACAK

Toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin %50'si kadar yolcu alınması halinde" sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle;

Koltuk sayısının %50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,

Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına,

* Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

YOLCULARIN SOSYAL MESAFE KURALINA UYMALARI KOLAYLAŞTIRILACAK

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına, (etiket vb. işaretlemeler)

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA VAR

Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi uyarında idari para cezası uygulanmasına,

İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine karar verilmişti.

Kararlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren uygulanacaktır.