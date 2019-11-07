İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:03

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Otopsi sonucunda saptanan siyanür düzeylerinin öldürücü olarak değerlendirildiği açıklamada, "Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği Basın ve halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Kasım Salı günü saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen adreste yapılan ilk incelemede, kilitli bulunan giriş kapısının, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açıldığı ve evde bulunan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığınca kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ"

"Evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri, olay yerine sevk edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre, siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Fatih Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.