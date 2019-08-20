İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi

20.08.2019 17:42

13 Nisan tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülen Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun şikayetini inceleyen İstanbul Valiliği bölgede görevli olan iki polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi. Soruşturma izni verilmemesine gerekçe olarak koruma görevlileri ile Sürenoğlu'nun konuştuğu ve beraber yürüyerek kamera açısından çıktıkları ayrıca MOBESE kayıtlarında da darp görüntülerinin olmaması gösterildi.

"ORANTILI GÜÇ KULLANILDI"

Valilik tarafından Sürenoğlu'na yollanan yanıtta, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanının korunması gereken kişiler içerisinde birinci sırada olduğu, bu korumayı yapan görevlilerin en ufak bir ihmal veya hataları telafisi mümkün olmayan çok büyük olaylara sebebiyet verebileceği, bu sebepledir ki bahse konu olayda Sayın Cumhurbaşkanının makam aracına doğru hamlede bulunan ve el kol hareketi yaparak bağıran Sürenoğlu'na orantılı güç kullanılmıştır" ifadeleri dikkati çekti.

"CEZASI ALTI İLE SEKİZ YILDIR"

Sertuğ Sürenoğlu'nun avukatı Ömer Kavili konuyla ilgili "İki polisin hangi birimlerde görev yaptığı ve hangi polisler hakkında inceleme yapıldığı belli değil. Valilik Kararında Sürenoğlu'nu polislere hakaret ettiği ifade edilmiş ancak hakaret etmediği mahkemede kamera kayıtlar ile ortaya çıktı ve takipsizlik kararı verildi. Bu karar böyle kesinleşirse suç işleyen kişinin yanına kar kalacak. İşkence suçu son derece önemlidir ve cezası altı ile sekiz yıldır. Hukuk devletinde bu durumun böyle olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan akşamı Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gitmesi üzerine, caddenin bir kısmı kapatılmış, trafiğin 20 dakika boyunca ilerlememesi üzerine otobüsten inerek yürümeye başlayan avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaştığı polislere, "Bir düğün için bu yapılır mı?" diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınarak Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini iddia eden Sürenoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ancak korumaların kendisine zorla tutanak imzalattığını ileri sürmüştü.