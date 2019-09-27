İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar

27.09.2019 11:35

Fatih Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan çatlaklar nedeniyle öğrenciler derslere girmedi. Oturma eylemi başlatan öğrenciler, "Acil eylem planı nerede? Çapa yıkılıyor." diye açıklama yaptı.

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapı güvenliği ve kriz yönetimi gibi başlıklar yeniden tartışma konusu haline geldi. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 34 kişi yaralandı ve 473 binanın hafif hasarlı olduğu tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de, depremin ardından kampüste yaşanan hasarlar nedeniyle derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, sosyal medyada çatlakların olduğu fakülte binasına ait fotoğraflar paylaştı.

"TAŞLARIN DÜŞTÜĞÜ BİR BİNADA EĞİTİM GÖRÜYORUZ"

Deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığına ve sıvalarının döküldüğüne dikkat çeken öğrenciler, "Biz Çapa dişhekimliği öğrencileri bugün ne yapacağımızı bile bilmez halde kısa süren bu depremde gerçek paniği yaşadık, bunun nedeni deprem olmasa bile kolonların, taşların düştüğü bir binada eğitim görmemizdir" tepkisi gösterdi.

Bugün de öğrenciler hasarlı binalara girmeme kararı aldı. Oturma eylemi başlatan öğrenciler, "Acil eylem planı nerede? Çapa yıkılıyor" diye açıklama yaptı.

Öğrenciler "#AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor" etiketleri ile yapılan sosyal medya paylaşımlarında, hastanedeki çatlak fotoğrafları paylaşılarak hasar tespiti yapılması istendi.