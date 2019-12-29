İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü

29.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:19

Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışı Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili oldu. İlk defa kar gören üniversite öğrencileri ise büyük mutluluk yaşadı.



Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul ve çevresi için beklenen kar Kocaeli'de etkili olmaya başladı. Kentin alçak kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza büründü. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Kartepe başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. İzmit ilçesinde bulunan üniversitenin Umuttepe Yerleşkesi de beyaza büründü. Öğrenciler dışarı çıkarak yağan karın tadını çıkarttı. Antalya ve farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencileri ise hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Gece saatlerinde etkisini arttırmasını beklenen kar yağışı için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar timleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıyor.



"İlk defa bu kadar çok kar gördüm"



Antalya'dan üniversite eğitimi için Kocaeli'ye geldiğini söyleyen Saadet Sert, ilk defa kar gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk defa yoğun kar yağışı gördüğünü ifade eden üniversite öğrencisi Azime Kara ise çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa bu kadar çok kar gördüm. Çok güzel. Tadını çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.



"Kar mutluluk veriyor"



Karın tadını çıkartmak için dışarı çıkmayı tercih ettiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Şevval Erdem ise karın mutluluk verdiğini kaydederek, "Kar yağışı çok güzel. Kar mutluluk veriyor. İçimde bir mutluluk var. O yüzden kar temizlik, mutluluk demek. Hava çok soğuk değil. Ben de kalın kıyafetler giyindiğim için çok üşümedim. Ben yaz insanıyım. Ama şu an güzel. Soğuk olunca sevmiyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA