İstanbul'un Tek MHP'li Başkanı, Belediye Tabelasına T.C. İbaresini Ekletti

İstanbul'un tek MHP'li Belediye Başkanı ünvanına sahip olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla yeniden konuldu.

Silivri Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Belediyemizde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında bina ve muhtelif yerlerdeki tabelalara T.C. ibaresi eklendi" şeklinde bilgilendirme yapıldı.

İşte o fotoğraf:

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi'de noktalamıştır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynamış, çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış ve bir dönem İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.