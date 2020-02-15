18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

15.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:30

İstanbul'da; Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

Kaynak: AA