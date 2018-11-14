İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "2023 İstanbul Eğitim ve Kültür Vizyonu" kapsamında, "İstanbul'u Okuyorum" adıyla okuma seferberliği başlattı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesinde gerçekleşen programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, projeyle farkındalık oluşturmak istediklerini ve kentin tarihini, kültürünü, turizmini tanıtma noktasında birçok etkinlik yapılacağını söyledi.

Projede, birçok mekanda okuma etkinlikleri yapılacağını, öğrenciler arasında okuma grupları oluşturulacağını ifade eden Özil, "Sizlerle İstanbul'un tarihine yolculuklar yapacağız, geziler düzenleyeceğiz. İstanbul temalı bir bilgi yarışması yapacağız. Çok güzel ödüller vereceğiz. Amacımız burada İstanbul'u öğrenmek. İstanbul gibi bir değeri hep birlikte tanımak. Kitaplar, ruhun ve aklın ilacıdır. Çok özel şeylerdir. Kitap hiç solmayacak bitkilerdir. Çok iyi bir yol arkadaşıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim AR-GE Kültür Birimi Koordinatörü Cengizhan Orakçı da İstanbul'u okumanın tarihi, doğayı ve şehri okumak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şehirler bizim kültürümüz, kütüphanemiz, müzemiz ve yaşadığımız evimizdir. Şehir aynı zamanda bizim öğretmenimizdir. Okuyarak ve gezerek ondan öğreneceğimiz sayısız bilgi vardır. Şehri okumak, insanı okumaktır. Geleceği inşa edecek olan bilinçli ve inançlı nesillerin ruh, zihin ve fikir dünyalarının oluşmasına katkı sunmak, medeniyet kodlarımızla onları yeniden buluşturmak esastır. Bu hedefler doğrultusunda farklı ve zengin okumalar geliştirerek çok yönlü ve çeşitli gayretlerin ortaya konacağı faaliyetler zincirinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, konuşmaların ardından kitap okudu.