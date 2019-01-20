TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı!
TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir özel halk otobüsünde yangın çıktı. Otobüs şoförü yolcuları anında tahliye ederek büyük bir faciayı önledi.
İstanbul'da, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bu sabah saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.
YOLCULARI HEMEN TAHLİYE ETTİ
Otobüs şoförü hemen aracı durdurarak yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TEM'de, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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''otobüslerde teknik denetim yapılmıyor'' işte belgesi de bu olay. . Herkese geçmiş olsun, denetimden sorumlulara da siz neyi uygun görürseniz o olsun. . YANGINA DUR DEMEK yada DEVAM DEMEK için sandık önünüz de. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır