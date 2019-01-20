TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı!

İstanbul'da, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bu sabah saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.

YOLCULARI HEMEN TAHLİYE ETTİ

Otobüs şoförü hemen aracı durdurarak yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TEM'de, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: DHA