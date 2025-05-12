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İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 12-13 Mayıs İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 12-13 Mayıs İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mayıs İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...

Silivri su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.05.2025 15:35:34

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.05.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 12-13 Mayıs İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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