Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi

Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında 49 yaşındaki İşçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

1 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu'nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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