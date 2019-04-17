Oyuncu Neslihan Yeldan, İstanbul Seçimlerini Eleştirdiği İçin Tehdit Mesajları Aldı

İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, İstanbul'da sonuçlanmayan seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Seçim hakkında paylaşımından dolayı destek mesajlarının yanı sıra hakaret ve tehdit mesajları alan oyuncu, mesaj atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

TEHDİT VE HAKARET MESAJLARI ALDI

Yeldan "İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl" yorumu sonrası takipçilerinden aldığı mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, kendisine hakaret edenlere dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yeldan açıklamasında "Ağır hakaretlere maruz kaldım. Yetmedi tehdit edildim. Bir sanatçı, anne ve kadın olarak suçlandığım şeyler; vatan hainliği, fetöcülük, dinsizlik, o.rsp.luk. İnsanın canı sıkılıyor tabii. Onların da canı sıkılacak ve bazı mahkemeye giderek para ve hapis cezasıyla karşılaşacak. Bugün savcılıktayız." dedi.