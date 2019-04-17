Oyuncu Neslihan Yeldan, İstanbul Seçimlerini Eleştirdiği İçin Tehdit Mesajları Aldı
İstanbul seçimlerinin sonuçlanmamasıyla ilgili tepki gösteren İstanbullu Gelin oyuncusu Neslihan Yeldan, tehdit ve hakaret mesajları aldığı için savcılığa başvurdu.
İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, İstanbul'da sonuçlanmayan seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Seçim hakkında paylaşımından dolayı destek mesajlarının yanı sıra hakaret ve tehdit mesajları alan oyuncu, mesaj atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
TEHDİT VE HAKARET MESAJLARI ALDI
Yeldan "İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl" yorumu sonrası takipçilerinden aldığı mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, kendisine hakaret edenlere dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yeldan açıklamasında "Ağır hakaretlere maruz kaldım. Yetmedi tehdit edildim. Bir sanatçı, anne ve kadın olarak suçlandığım şeyler; vatan hainliği, fetöcülük, dinsizlik, o.rsp.luk. İnsanın canı sıkılıyor tabii. Onların da canı sıkılacak ve bazı mahkemeye giderek para ve hapis cezasıyla karşılaşacak. Bugün savcılıktayız." dedi.
-
zeytinyağlı sarma yapma çok soğan giderCevap Yaz Yayından Kaldır
-
VATANA MİLLETE HAYIRLI OLUR İNŞALLAH. . ADAM TEK BAŞINA CB ERDOĞAN IN KARŞISINDA DURDU. . SAVAŞTI. . YILMADI. . İNŞALLAH MEMLEKET İÇİN FAYDALI İŞLER YAPARSIN DA TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN GÖNLÜNE GİRERSİN. SENDEN BUNU BEKLİYORUZ. . AMA ÖNCE. . ŞU İBB DEKİ SON 17 GÜN DE HANGİ DOLAPLARIN DA DÖNDÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARIN. . TÜM SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI İNCELENSİN. . KİM NELER YAPMIŞ TEK TEK GÖRELİM BAKALIM. . HODRİ MEYDAN DEMENİ BEKLİYORUZ. . HAKKIYLA ALANA HELAL HAK YİYENE ZEHİR ZIKKIM OLSUN İNŞALLAH. . HAKKIMIZI KORUYUN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
sağan alamıyor mu bu. 10 tl değil 100 tl olsa ne olur senin için. 10. 000 tl ye ayakkabı alanlar sizler değil misiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sen ve senin gibi vatan düşmanı sanatçılar hep vardı var olacaklar ama bu vatanın evladı olmayacaklardır.gezizakalı memolilerden git öğren sor bilirsin gerçi bunları senCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
reklam yapma senin derdin mi soğan. provokatörlük yapma. beleş reklam iyi değil mi .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır