İSTANBUL-RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ BASIN AÇIKLAMASINA POLİSTEN İZİN ÇIKMADI Çerkes sürgününün 156. yıl dönümünde Rusya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu'na izin verilmedi.

Çerkes sürgününün 156. yıl dönümünde Rusya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu'na izin verilmedi. Grup üyeleri basın açıklaması yapmadan dağıldı.

Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Çerkes Dernekleri Federasyonu üyelerinin Çerkes sürgününün 156. yılı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. Polis ekipleri tarafından Odakulede durdurulan grup üyelerine yolun karşısında otopark girişinde basın açıklamalarını yapabilecekleri iletildi.

"BU DURUMU PROTESTO EDİYORUZ"

Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok "Bugün buraya geldiğimizde emniyet yetkilileri tarafından basın açıklamasının konsolosluk önünde yapılamayacağı, Odakule otopark alanında yapabileceğimiz söylendi. Biz de bu durumu protesto ediyoruz. Basın açıklaması yapmıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA