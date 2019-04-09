İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek

"Türk Dış Politikası" ana başlıklı Stratejik Buluşmalar Haftası programı, alanında uzman akademisyenler, diplomatlar, siyasetçiler ile idealist ve araştırmacı öğrencileri buluşturmayı hedeflemektedir. Türkiye genelinden birçok üniversiteden katılan öğrenciler ile konuşmacılar arasında entelektüel birikim ve tecrübe aktarımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Program 10-11 Nisan tarihlerinde 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Stratejik Buluşmalar Haftası adlı programın 10 oturumunun 9'una katılanlara topluluk tarafından katılım belgesi verilecek. Üniversite dışından da program katılıma açık olacak. Programa dışarıdan katılacak olanların ilgili numarayı arayarak ya da sosyal medya hesaplarındaki formu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

PROGRAMA BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KATILACAK

Programa konuşmacı olarak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Emekli Büyükelçi- İMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Kafkassam Başkanı Doç. Dr. Hasan Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, İMÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Emekli Büyükelçi Dr. Onur Öymen, Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Oğuz Çelikkol, Uludağ Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı katılacaktır.