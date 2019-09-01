İstanbul Maltepe'de korkutan yangın!

01.09.2019 11:59

Maltepe'de bir spotçu dükkanında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir çalışan iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında alevlerkısa sürede tüm binayı sardı.

YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Burada oturan apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.Bir çalışan, iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, semt sakinleri itfaiyenin müdahalesi sırasında korku dolu gözlerle olanları izledi. Yangını anlatan Gürkan Erkan isimli vatandaş, "Ben burada mal yüklüyordum. Yangın var diye bağırdılar. Arabadaki tüpü aldık, kapıya sıkıp tüpü boşalttık. Kapının oradan komple gitti. Zaten tavan çökmüş. Bir anda parlamış. Biz arabadaki tüpü sıktık, içerisi naylon ve ahşaptı mobilya atölyesi olduğu için. Binalarda kapıları tıklattık, hemen boşalttık. İnsanları indirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA