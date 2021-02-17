İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu

Günlerdir süren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen İstanbul, bu sabah tamamen kara teslim oldu. Kentte trafik yoğunluğunun yüzde 70'i geçtiği görülürken vatandaşlar işlerine gitmekte zorluk çekti. Pek çok vatandaş yolda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren şehri olumsuz etkileyen kar yağışına ve yaşanan aksiliklere yönelik herhangi bir açıklama yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Şişli'deki yeniden yapım çalışmalarının başlayacağı Kenter Tiyatrosu'nda ortaya çıktı.

"İSTANBUL HALKINA HEDİYE EDECEĞİZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun ve Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile birlikte incelemelerde bulunan İmamoğlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Hanım'ı kaybettiğimiz gün itibariyle, burada çok sıkı bir dayanışma ve iş birliğiyle hem ailesiyle hem Kenter Tiyatrosu'nun hamileriyle oturup konuşarak, gerçekten karşılıklı fedakarlıkla çok güzel bir iş birliği ürettik bugüne kadar. Artık Kenter Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Onların isminin ve onların kimliğinin yaşatılmasıyla bir sürece geçiş yapacak. Bu tabi İstanbul'un zenginliği. Bu zenginliğin, İBB çatısı altındaki varlığının çok değerli ve çok kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu manada işimiz yeni başlıyor. Hep beraber düşünerek, ailesini, geçmişte bu tiyatroya hizmet etmiş bütün sanatçıları, onların düşüncelerini, anılarını katarak bir ortak akılla burayı tasarlayıp, hızlıca bir tadilatı ve bir imalat sürecini oluşturacağız. Bir nevi restorasyon gibi düşünebiliriz. Ve burada inşallah Kenter Tiyatrosu, perdelerini yine İstanbul halkına umarım pandemiden hemen sonra açacak hale gelecek. Çok hızlı hareket edeceğiz. Ben, heyecan duyuyorum. En hızlı ne kadar sürer bilgisini arkadaşlarımdan hızlıca alacağım ve bunu kamuoyuyla, ailemizle, tiyatronun kıymetli temsilcileriyle paylaşacağız. Beraber üreteceğiz, İstanbul halkına hediye edeceğiz."