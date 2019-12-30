: İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

30.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:40

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve sert rüzgar İstanbul Havalimanı'nda zor anlar yaşanmasına neden oluyor. Hava sıcaklığının özellikle gece 0 dereceye kadar düşmesi ve beraberindeki yağmur İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Soğuk havaya dünden bu yana eşlik eden sert rüzgar ise İstanbul Havalimanı'nda ciddi şekilde hissediliyor.

SEFERLERDE GECİKMELER YAŞANIYOR

AirportHaber'in haberine göre; Sert rüzgar nedeniyle körüklerde yırtıklar oluşurken, konteynerler de yerlerinden fırladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda da bir yolcu uçağının rüzgâr nedeniyle pisti pas geçtiği görülüyor.

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