İstanbul Havalimanı'nda 1 ton pangolin pulu bulundu! Değeri 8,5 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'YLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.

1 TON 217 KİLOGRAM PANGOLİN PULU ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON 500 BİN LİRA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının ülkemizdeki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu; söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolinler 'canlı çam kozalakları' diye de adlandırılırlar. Çünkü canlı vücudunda baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullar var. Pangolin'in yapışkan dili 300 cm. kadar uzunluktadır. Canlı bu sayede dilini termit, karınca gibi hayvanların yuvalarına sokar ve termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerin kendisine zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller.

Pangolinler Asya'da yaşayan dört ve Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Pangolinlere ilginç görünümlerini veren vücutlarını kaplayan pullar. Bu pullar karetinden oluşuyor.

Kaynak: İHA