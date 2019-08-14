İstanbul Havalimanı'nda bir araç çalışanların üzerine düştü: 1 kişi can verdi

14.08.2019 16:02

İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki olan yer hizmetleri şirketi TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç çalışanların üzerine düştü.

1 İŞÇİ CAN VERDİ

Korkunç olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçinin de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen işçinin adının Mümin Özgül, hayatını kaybeden işçinin ise Erkan Sengül olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Sengül'ün 2 ay önce TGS'de işe başladığı bilgisine ulaşıldı.

SAVCI OLAY YERİNE GEÇ GELDİ İDDİASI

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre kaza sonrasında savcının olay yerine beklendiği ancak uzun süredir kaza yerine gelmeyen savcı nedeniyle Sengül'ün cansız bedeninin bekletildiği öğrenildi. Savcının 15:00 sularında olay yerine gelmesiyle cenaze uzun bekleyişin ardından kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği sağlık personeli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Öte yandan havalimanı içinde 2 dakikalık mesafedeki ambulansın olay yerine 25 dakika sonra gelmesinin tepkilere neden olduğu kaydedildi.