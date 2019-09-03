İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı

İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 40'a yakın kişi gözaltına alındı.

03.09.2019 06:26
İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı

İstanbul'da daha önceden belirlenen 40 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara; özel harekat polisleri de destek verdi.

40'A YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40'a yakın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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