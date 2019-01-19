Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi

VELİ:

Niye dunya olsun.bunun tek sebebi vahsi ilkel bir cografya ve hurafeciligin ta kendisi.daha dun 170 kisi libyadan italyaya kacarken akdenizde boguldu.hem gavur derler, odundu, cehennemdi derler, hemde onlarin adaletine, insanligina, refahina kacarlar.yobaz bunu gormez.varsa yoksa cehalet ve ilkellik.