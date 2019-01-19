Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi

Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul Fatih'te yaşayan Irak uyruklu 22 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen genç kadının bazı arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Irak uyruklu 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evde ölü bulundu.

GENÇ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Mevlanakapı Mahallesi Tiryakçı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Irak uyruklu 22 yaşındaki Zaniab Al-Abboodi'den haber alamayan arkadaşları saat 11.00 sıralarında durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

BAZI ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri kadının parmak izini aldı. İncelemesinin ardından Abboodi'nin cenazesi yabancı uyruklu arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada bazı arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı. Savcının talimatıyla Abboodi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (12)

  • DELİ:
    Yazık..Kopup giden gencecik hayatlar...Bunların sorumluları bütün dünya aslında..
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    VELİ: Niye dunya olsun.bunun tek sebebi vahsi ilkel bir cografya ve hurafeciligin ta kendisi.daha dun 170 kisi libyadan italyaya kacarken akdenizde boguldu.hem gavur derler, odundu, cehennemdi derler, hemde onlarin adaletine, insanligina, refahina kacarlar.yobaz bunu gormez.varsa yoksa cehalet ve ilkellik.
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  • RAMAZAN:
    16 yılda ülke mahfoldu ipini koparan müslümanlık edebiyatıyla ülkeye sokuldu bu ülke hiç bu hale düşmedi hiç gidişat çok vahim
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