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Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Irak Temsilciler Meclisi, Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güncel, Haberler

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